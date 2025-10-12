Ahora

Manuel Turizo sube al escenario a Lucas Paulano, ganador de La Voz Kids 2025: este es el vídeo de la canción que interpretan juntos

El pequeño Lucas Paulano fue el ganador de La Voz Kids 2025 y desde entonces, sus sueños no dejan de hacerse realidad. Recientemente ha tenido la oportunidad de cantar en un concierto con su ídolo y coach, Manuel Turizo.

Con tan solo 8 años, Lucas Paulano es el ganador más joven de la historia de La Voz Kids España.

El pequeño, que formaba parte del equipo de Manuel Turizo, se ha vuelto a reencontrar con su mentor poco tiempo después de finalizar el programa y, como vemos en este vídeo de Aruser@s Weekend, lo ha hecho de la mejor manera posible: sobre los escenarios.

En estas imágenes somos testigos de este momento emocionante en el que maestro y alumno cantan a dúo en un concierto en Granada del artista colombiano la canción 'Culpables'.

"Qué bonitas imágenes. A lo mejor, dentro de unos años colaboran juntos y todo", comenta con entusiasmo Hans Arús. "No estaría nada mal, porque Lucas tiene un futuro prometedor", añade Tatiana Arús.

