Alfonso Arús, tras escuchar la nueva canción de Manuel Turizo: "Luego critican a Sergio Ramos por el 'autotune' y porque no se le entiende"

Viernes de estreno musical

Manuel Turizo lanza hoy un nuevo single, titulado 'Mírame ahora' y a Alfonso Arús le cuesta distinguirlo de la canción de Sergio Ramos, 'Cibeles'.

"Parece Sergio Ramos", comenta Alfonso Arús en Aruser@s con solo escuchar el primer verso del estribillo de 'Mírame ahora', la nueva canción que hoy lanza Manuel Turizo.

El presentador de Aruser@s no puede evitar encontrar ciertas similitudes con 'Cibeles', el single del futbolista: "Luego recibirá muchas críticas por el 'autotune' Sergio Ramos y dirán que no se le entiende, pero vamos: parejos".

"Y como escuches a Bad Bunny ya...", bromea Hans Arús. Tatiana Arús rompe una lanza a favor de Turizo: "Lo he escuchado en directo y es muy bueno".

Para Alba Gutiérrez, el 'autotune' forma parte de la esencia de estos ritmos urbanos. "¿Cuántas veces ha dicho Omar Montes 'si puedo cantar yo, puede cantar cualquiera'?", comenta Hans Arús.

