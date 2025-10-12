El divertido vídeo viral del pato que se pone una bolsa en la cabeza y asusta a toda la bandada

En Aruser@s queremos que despidas la semana con una sonrisa y por eso, aunque sea domingo y festivo, te acompañmos con los vídeos virales más divertidos, como el de este pato.

No sabemos si el pato que protagoniza este vídeo que Hans Arús lleva a Aruser@s Weekend es consciente de lo poquito que falta para que llegue Halloween, pero lo que es seguro es que ya tiene su disfraz preparado.

Como puede verse en estas imágenes, el animal se ha puesto una bolsa en la cabeza de alguna manera que no hemos conseguido averiguar y ahora va por ahí aterrorizando a toda su bandada.

Todos corren como alma que lleva al diablo por todo el corral intentando huir de ese extraño ánade fantasma que les persigue sin saber muy bien por qué todos corren como pato sin cabeza.

