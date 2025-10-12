Ahora

Aruser@s Weekend

El divertido vídeo viral del pato que se pone una bolsa en la cabeza y asusta a toda la bandada

En Aruser@s queremos que despidas la semana con una sonrisa y por eso, aunque sea domingo y festivo, te acompañmos con los vídeos virales más divertidos, como el de este pato.

El divertido vídeo viral del pato que se pone una bolsa en la cabeza y asusta a toda la bandada

No sabemos si el pato que protagoniza este vídeo que Hans Arús lleva a Aruser@s Weekend es consciente de lo poquito que falta para que llegue Halloween, pero lo que es seguro es que ya tiene su disfraz preparado.

Como puede verse en estas imágenes, el animal se ha puesto una bolsa en la cabeza de alguna manera que no hemos conseguido averiguar y ahora va por ahí aterrorizando a toda su bandada.

Todos corren como alma que lleva al diablo por todo el corral intentando huir de ese extraño ánade fantasma que les persigue sin saber muy bien por qué todos corren como pato sin cabeza.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Ábalos niega que haya pensado dejar el acta e insiste en su confianza en la Justicia: "Que quien acuse aporte pruebas"
  2. Amor por Trump y gritos contra Netanyahu: miles de personas se congregan en Tel Aviv por la liberación de los rehenes
  3. La DANA inunda Baleares: Alice causa estragos en las islas con cortes de luz y carreteras
  4. Muere la actriz Diane Keaton a los 79 años
  5. El PSOE pide a Feijóo que se manifieste tras los vídeos del fiscal general: "¿Le parece normal?"
  6. Una menor sufre una agresión sexual durante las fiestas del Pilar de Zaragoza: los atacantes también son menores