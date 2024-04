Si la semana pasada, como pudimos ver en Aruser@s, era Paloma San Basilio quien cargaba en contra del título (y el contenido, por ende) de 'Zorra', la canción que nos representa este año en Eurovisión, ahora ha alzado la voz Manu Tenorio, pero esta vez, el ataque va dirigido a la intérprete del grupo Nebulossa, quien firma este tema.

El cantante afirma estar de acuerdo con que tenga una letra reivindicativa, pero cree que Eurovisión no es el sitio para presentarla. "Que vaya a un festival de canción de autor", dice ante los medios de comunicación. "Mi hijo no va a verlo este año, porque no me parece", añade.

"Con todos mis respetos, pero en un equipo de fútbol no puedes tener a futbolistas que no corran. Entonces, a un festival de la canción no puedes llevar a gente que desafina", afirma tajante. "A lo mejor nos dan una sorpresa en la actuación", comenta Òscar Broc en el plató del programa matinal. "Hay que darles un margen", insiste.