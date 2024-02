¿Imaginas tener todo el día en casa a un lorito cantando "Baby Shark tutu turu tutú, Baby Shark tutu turu tutú, Baby Shark tutu turu tutú, Baby Shark"? Si tu respuesta es afirmativa, seguramente es que no tengas ni que imaginarlo, solo recordar a tus hijos o sobrinos gritar sin parar su repetitiva letra durante todo el día.

Pero no hablamos de seres humanos, no. El 'Baby Shark' ha llegado al mundo animal y también es todo un éxito en el mundo pajaril, pero de manera literal. Todo un hit que el lorito de este vídeo viral emitido en Aruser@s no puede dejar de tararear ¿o rapear?, como podemos escuchar.

Antes de que le des al 'play' a este vídeo, te advertimos de algo que ya sabes: no te vas a poder quitar la canción de la cabeza en todo el santo día. Y el lorito de este vídeo puedes acabar siendo tú mismo.