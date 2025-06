Lola Índigo cumple su sueño: tocar ante 60.000 personas en el Metropolitano

Lola Índigo ha conseguido, por fin, dar "el concierto de su vida", después de las adversidades para organizar estos espectáculos. En Aruser@s comentan que fue un show espectacular, pero que ha habido algunas quejas por parte de los fans que alegan que la visibilidad era nula en algunos puntos: "Esto es un error garrafal que se deben replantear", critica Angie Cárdenas.

El 7 de marzo del año pasado, Lola Índigo anunciaba su gira por estadios, empezando con el Bernabéu. Sin embargo, tras las quejas de los vecinos por el ruido el año pasado, el estadio canceló los conciertos de todos los cantantes que tenían fecha prevista allí. Lola tuvo que reubicar el concierto al estadio del Atlético de Madrid, donde actuó este pasado sábado ante 60.000 personas.

Al ser un estadio 360º, la gente que estaba detrás de la pantalla de 1.200 metros cuadrados no podía ver nada, por lo que les movieron a pista. Otros denuncian que no pudieron verla en la pantalla por culpa de una torre de 20 metros llena de altavoces.

A pesar de esto, la cantante madrileña-granadina estuvo muy agradecida con los fans que se mantuvieron al pie del cañón después de tantos problemas. A modo de agradecimiento, Lola Índigo invitó a su concierto a amigos cantantes, entre los que se encuentran Tini o Paulo Londra. "Si no hubiese llevado a ningún otro artista invitado me hubiese dado igual, porque con verla cumplir sus sueños me vale", afirman muchos de sus fans.