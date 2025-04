Alfonso Arús, a Aitana por su miedo a no llenar el Metropolitano: "Siempre está el estadio del Rayo, Getafe o Leganés"

Ante la imposibilidad de llevar a cabo sus dos conciertos en el estadio Santiago Bernabéu, Aitana ha cambiado la ubicación al estadio Metropolitano los próximos días 30 y 31 de julio. Primero fue el Real Madrid quien lanzó un comunicado oficial informando de que los dos conciertos de Aitana, que estaban previstos para los días 27 y 28 de junio, no se celebrarán "en la fecha prevista", y, ahora, ha sido la propia cantante quien ha hablado del tema a través de un vídeo en sus redes sociales.

"Es inviable hacer los conciertos del Bernabéu, es algo que he intentado hasta el final, por lo que vengo con una solución", explica la cantante en el vídeo, donde destaca que estos dos conciertos "se pasarán para el 30 y 31 de julio en el Estadio Metropolitano, en Madrid". "No quería no hacer ningún show porque también me parecía feo cancelar y ya está", reconoce la artista, que manda un mensaje a sus fans: "Os juro que no os voy a decepcionar porque lo voy a dar absolutamente todo".

Y es que, como explica Tatiana Arús en el plató de Aruser@s, "lo que a ella más le asusta es que después de haberlo aplazado varias veces ahora no llene las dos fechas en un gran estadio". "Si hay dudas siempre está el estadio del Rayo, del Getafe y del Leganés", afirma, por su parte, Alfonso Arús.