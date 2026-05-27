No lo llames 'arroz a la cubana' cuando es arroz con tomate: Cuba nos da una lección y nos enseña la receta original

La tortilla francesa, la ensaladilla rusa, los calamares a la romana... Los Aruser@s repasan los platos que por su nombre creemos típicos de algunos lugares y en realidad, no proceden de allí o en esos países, no los cocinan así, como pasa con el arroz a la cubana.

"Cuba acaba de desmontarnos el arroz a la cubana", resume Alfonso Arús en Aruser@s tras saber que este típico plato no se cocina como creemos los españoles. "No lleva salsa de tomate", indica el presentador, pero lo que sí lleva, según su receta original, es "frijoles, plátano macho frito y picadillo de carne", apunta Alba Sánchez. Los colaboradores del programa de laSexta no pueden evitar preguntarse si también estamos haciendo mal otras recetas como la ensaladilla o el filete ruso, la tortilla francesa o los calamares a la romana... o si siquiera proceden de los sitios que creemos.

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