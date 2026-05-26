Alfonso Arús, sobre los cinco españoles que intentan cruzar el Atlántico en velero sin apenas experiencia: "No llegan"

Cinco españoles se han lanzado a recorrer más de 1.500 kilómetros por el Atlántico en velero pese a reconocer que apenas tienen experiencia navegando.

Un grupo de cinco españoles se ha embarcado en una aventura tan arriesgada como viral: recorrer más de 1.500 kilómetros por el Atlántico en velero y documentarlo todo en redes sociales. Ellos mismos reconocen que "apenas tienen conocimientos de navegación", según ha informado Hans Arús en Aruser@s, pero aun así se han lanzado a la travesía.

"Viendo las primeras imágenes, creo que no llegan", bromea Alfonso Arús tras ver las dificultades del grupo, a lo que Hans Arús, más optimista, responde: "Hay que confiar". "Llega antes el que ha salido a ver a Messi que ellos", zanja entre risas el presentador.

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