Alfonso Arús, sobre las transformaciones de Maluma: "Primero fue 'el malote', luego Enrique Ponce y ahora no sé cómo definirlo"

Aruser@s resume el paso de Maluma por el programa de Jimmy Fallon donde ha hablado de su futura paternidad... pero Alfonso Arús solo puede fijarse en su nuevo look.

Maluma ha interpretado en The Tonight Show StarringJimmy Fallon su nueva canción 'Loco por volver', una actuación de la que se hace eco Aruser@s. "Ya sabéis que ha regresado a sus raíces, Colombia, Medellín", comenta Tatiana Arús, quien asegura que el sonido es "bastante vintage" y que "se aleja del Maluma que todos conocemos". En la entrevista que ha concedido ha desvelado nuevos datos sobre su segundo hijo que llegará al mundo en septiembre. Alfonso Arús no puede evitar fijarse en el gran cambio físico que ha experimentado el cantante: "Primero fue 'el Malote', luego Enrique Ponce y ahora, no sé cómo definirlo". "Llevo muy mal el tema del traje ancho y con el dobladillo corto", reconoce la colaboradora.

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