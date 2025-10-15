Ahora
El paraíso felino: así es el santuario de China creado para los gatos callejeros rescatados

En este vídeo puedes ver el refugio para gatos callejeros rescatados que han instalado en un lago a las afueras de Shanghái.

"Yo no iría, pero a Alba Gutiérrez seguro que le gusta", bromea el presentador del programa, quien muestra cómo es la Isla de los Gatos de China que se ha viralizado en redes sociales. Se trata de un pequeño santuario ubicado en un lago a las afueras de Shanghái, gracias a la colaboración de una organización benéfica que ha creado un verdadero paraíso felino.

Actualmente, ya son más de 100 gatos callejeros los que viven allí y todos han pasado las pertinentes revisiones veterinarias y han sido previamente atendidos por si presentan alguna enfermedad. Además de ser un refugio, funciona como el primer parque temático felino del mundo.

Con grandes esculturas de gatos gigantes en un entorno de natural rodeado de agua, los visitantes ya pueden disfrutar de todos los rincones que esconde esta pequeño parque.

