"Eso no es cariño, eso es una estafa piramidal". Es la conclusión a la que llega Leo Harlem en este monólogo viral acerca de las bodas que Alfonso Arús enseña a los colaboradores de Aruser@s y a sus espectadores.

El popular cómico, que se ha ganado durante varias temporadas el honor de ser uno de los habituales de la sección de los 'zascas' del programa matinal, arremete en esta ocasión contra los novios que utilizan a sus invitados "como fuentes de financiación".

Eso sí, no piensa bajar los brazos y no ofrecer cierta resistencia ante este despropósito. "Si me van a tratar como un banco, voy a actuar como uno. Exijo garantías: si yo financio tu boda y a los seis meses te divorcias, me devuelves los 100 euros, 110 con intereses", bromea... ¿o no?

(*) Disfruta de los mejores momentos de la temporada de Aruser@s este verano en Aruser@s Fresh. Todos los días de lunes a viernes de 9:00 h a 11:00 h y también en laSexta.com.