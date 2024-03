"Hasta hace unos años, el yogur más exótico que había era el de coco, que te lo colaban infiltrado en packs porque no le gustaba a nadie", dice Leo Harlem en sus 'Leo Talks' de Movistar+ . El humorista está un tanto confundido por la amplia variedad de sabores que existen hoy en día y que podemos encontrar en nuestros supermercados, y de ello se hacen eco en este fragmento que emite Aruser@s.

El cómico opina que "no hemos aprendido nada" de esta experiencia. "No paran de inventar sabores nuevos; ahora los hay de calabaza y plátano, de espinaca y manzana, de zanahoria y fresa... A ver cómo castigas a los niños. 'Si no te comes las acelgas, te quedas sin yogur de menestra de verduras'", bromea.

En plató, los colaboradores del programa matinal presentado por Alfonso Arús se muestran de acuerdo con Harlem. De hecho, Cris Dalmau ha sufrido con su hijo las consecuencias de estos experimentos de sabores en los postres.