Ahora

Viral

Leo Harlem, del choque generacional en las oficinas: "El becario explica quién es Bad Bunny a su jefe mientras él sintoniza a Luis del Olmo"

Leo Harlem realiza este monólogo sobre "el choque generacional que hay en muchas oficinas en España": "Es muy difícil la convivencia con los compañeros, son personas con las que jamás hablarías si no trabajaseis juntos".

Leo Harlem, del choque generacional en las oficinas: "El becario explica quién es Bad Bunny a su jefe mientras él sintoniza a Luis del Olmo"

Alfonso Arús enseña en el vídeo principal de esta noticia el monólogo de Leo Harlem sobre "el choque generacional que hay en muchas oficinas en España". "Es muy difícil la convivencia con los compañeros", afirma el cómico, que destaca que "son personas con las que jamás hablarías si no trabajaseis juntos".

"En la misma oficina trabajan chavales de 20 años con veteranos al borde de la jubilación", afirma el cómico que, por eso, destaca que "el choque generacional es inevitable". "Ahora mismo en una oficina hay un becario tratando de explicar quién es Bad Bunny mientras su jefe sigue intentado sintonizar a Luis del Olmo en el transistor", explica Leo Harlem, que destaca las risas del plató de Aruser@s.

"¿Cómo se van a entender estos dos mundos?", pregunta el cómico en el vídeo, donde Alfonso Arús destaca que "tiene razón".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Feijóo exige otras "desclasificaciones" más allá del 23F y Sánchez afea su actitud: "Para lo que ha quedado, en política para ultras"
  2. Una segunda mujer denuncia a Íñigo Errejón por agresión sexual en octubre de 2021: "Si gritas, será peor"
  3. Trump llena de bulos el discurso del Estado de la Unión más largo y advierte que sus nuevos aranceles no requerirán ninguna aprobación del Congreso
  4. María Guardiola se reunirá con Vox esta semana acompañada por Tellado en plena crisis por el documento marco del PP
  5. Detienen a tres menores de 14 y 15 años por violar a otra menor en Valencia
  6. Cantabria registra 60 incendios forestales provocados en 24 horas: 36 de ellos siguen activos