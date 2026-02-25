Ahora

Juntos en el aeropuerto

Blanca Romero, sobre su supuesta crisis con Quique Sánchez Flores: "Siempre fui celosa, pero no tiene que ver"

Blanca Romero y Quique Sánchez Flores han sido pillados juntos en el aeropuerto después de que la modelo borrara sus fotos junto al entrenador de fútbol en Instagram: "Yo soy muy pasional, pero prefiero mantener la discreción".

Blanca Romero

Blanca Romero y Quique Sánchez Flores han sido pillados juntos tras los rumores de crisis. Y es que después de que la modelo borrara sus fotografías con el entrenador de fútbol de sus redes sociales, se había especulado sobre una posible ruptura.

"Yo soy muy pasional", confiesa Romero en el vídeo, donde explica la situación: "Cuando te enamoras te da por hacer cosas más extraordinarias al principio, pero prefiero mantener la discreción que siempre tuve". Por otro lado, sobre los rumores de que la posible crisis habría sido por celos de la modelo, Romero contesta tajante: "Yo fui celosa siempre, pero no tiene nada que ver".

"Es un poco más coherente todo, que todo lo que os podéis imaginar", asegura Blanca Romero en el vídeo, donde aparece Quique Sánchez Flores por detrás. Tras escucharla, Alfonso Arús reflexiona en el plató: "Ella es dueña de su vida privada, pero si dice que es muy pasional, pero que no tiene nada que ver con los celos sino por algo racional, lo racional y lo pasional encajan poco".

