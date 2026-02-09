"Es como llamarte guarra": la reacción de Alfonso Arús al ver los regalos que les dan a los atletas de los Juegos Olímpicos de invierno

La atleta española Nora Cornell muestra en un vídeo que se ha hecho viral todos los regalos que le han hecho por participar en los Juegos Olímpicos de invierno... y Alfonso Arús alucina.

Ya han arrancado los Juegos Olímpicos de invierno y en Aruser@s, atentos al detalle como están, desvelan uno de los secretos de esta temporada: los regalos que reciben los atletas. La snowboarder Nora Cornell, la atleta más joven de toda la delegación, los muestra en este vídeo que se ha convertido en viral.

"Esto para lavar la ropa y también para que huela bien. Luego nos han dado un champú, una pasta de dientes, crema hidratante, una marca que no conocía de skin care, hilo dental, desodorante de vainilla...", enumera mientras va sacando todo de la bolsa.

La parte "más interesante" para ella es el teléfono móvil que se dobla. "Tiene grabado lo de las Olimpiadas. Es supergracioso, porque se dobla. Yo no había visto nunca un móvil que se pudiera doblar", comenta la joven.

En el plató del programa de laSexta, Alfonso Arús estalla: "Suerte que le dan el móvil, porque lo otro... la verdad... es como llamarte guarra".

