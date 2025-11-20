El emocionante vídeo en el que Nicki Nicole canta con Andrea Bocelli 'Vivo por ella'

Después de marta Sánchez o Karol G, Andrea Bocelli ha vuelto a sorprender al subir al escenario en uno de sus conciertos a una cantante. Esta vez, ha sido Nicki Nicole, con la que ha cantando 'Vivo por ella'.

Nicki Nicole ha brillado junto a Andrea Bocelli cantando el mítico tema 'Vivo por ella' en el Hipódromo de San Isidro, en Buenos Aires. Y es que, como explica Tatiana Arús, la joven argentina apareció "por sorpresa en el escenario cuando tan solo le quedaban por cantar dos conciertos a Andrea Bocelli".

"Me gusta que cada año nos sorprende con una actuación", explica la colaboradora, que recuerda cómo Andrea Bocelli ya ha cantando con estrellas como Marta Sánchez o Karol G. "Hay que estar muy seguro para cantar con Bocelli el 'Vivo por ella', porque hay versiones tan magníficas que, si no estás a la altura, quedas fatal", afirma Alfonso Arús en el plató, donde Angie Cárdenas recuerda que "Marta Sánchez lo bordó, se me ponía la piel de gallina".

Nicki Nicole dará un concierto sinfónico en el Teatro Colón

Nicki Nicole dará el próximo 19 de febrero un concierto sinfónico en el Teatro Colón, de Buenos Aires, donde interpretará sus exitosos temas, como 'Ojos verdes'.

