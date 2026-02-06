Iñaki Urrutia carga contra las actualizaciones en los dispositivos: "¡Dejadme tranquilo!"

El humorista muestra su frustración ante los constantes cambios en aplicaciones y sistemas operativos asegurando que complican la vida de los usuarios en lugar de facilitarla.

El humorista está harto de levantarse por la mañana y descubrir que Instagram ha introducido un nuevo cambio. "¿Qué mierda es esta? ¿Quién ha pedido esto?", lanza Iñaki Urrutia en sus redes sociales, donde cuenta con miles de seguidores.

"¡Qué estrés! Todo el mundo pensando que se le ha roto la pantalla del móvil. ¿Para qué sirve esto? ¿Para recordarte que no has visto los stories de los demás?", se queja el cómico, pidiendo que "dejen a la gente tranquila". "Ya lo miraré yo si quiero", zanja.

Desde el plató de Aruser@s, Alfonso Arús asegura que con las actualizaciones "vamos a peor". "No solo es Instagram, el iOS es horroroso también. Va por la misma línea y es mucho más difícil encontrar lo que buscas", añade Tatiana Arús.

