Ahora

Zascas

Iñaki Urrutia carga contra las actualizaciones en los dispositivos: "¡Dejadme tranquilo!"

El humorista muestra su frustración ante los constantes cambios en aplicaciones y sistemas operativos asegurando que complican la vida de los usuarios en lugar de facilitarla.

Iñaki Urrutia carga contra las actualizaciones en los dispositivos: "¡Dejadme tranquilo!"

El humorista está harto de levantarse por la mañana y descubrir que Instagram ha introducido un nuevo cambio. "¿Qué mierda es esta? ¿Quién ha pedido esto?", lanza Iñaki Urrutia en sus redes sociales, donde cuenta con miles de seguidores.

"¡Qué estrés! Todo el mundo pensando que se le ha roto la pantalla del móvil. ¿Para qué sirve esto? ¿Para recordarte que no has visto los stories de los demás?", se queja el cómico, pidiendo que "dejen a la gente tranquila". "Ya lo miraré yo si quiero", zanja.

Desde el plató de Aruser@s, Alfonso Arús asegura que con las actualizaciones "vamos a peor". "No solo es Instagram, el iOS es horroroso también. Va por la misma línea y es mucho más difícil encontrar lo que buscas", añade Tatiana Arús.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. La borrasca Leonardo golpea Andalucía, en directo | El temporal deja 7.000 desalojos en Andalucía y mantiene avisos activos por lluvias en Cádiz, Jaén, Málaga y Sevilla
  2. El PP cerró el expediente por acoso de la exedil de Móstoles sin citar a la víctima
  3. El poder tecnológico del ICE con reconocimientos faciales o monitoreo de RRSS: las armas invisibles de la caza al migrante
  4. Tiroteado el subdirector del servicio de Inteligencia Militar ruso en un atentado en Moscú
  5. El escándalo de los pisos de VPP en Alicante continúa: el suegro de la exconcejal de Urbanismo también accedió a uno de esa promoción
  6. Detenido por abusar de su hija menor y retransmitirlo en directo en vídeo a cambio de dinero virtual y popularidad