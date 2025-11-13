De la canción de Laura Pausini a una señal española de 'León a 14 km': los originales regalos al papa

El papa León XIV ha recibido dos originales regalos en el Vaticano, como son, la canción de Laura Pausini llamada 'Hermano, sol, hermana, luna' y una señal de tráfico que marca que León está a 14 kilómetros.

Laura Pausini ha visitado al papa León XIV en el Vaticano, donde le ha dedicado una canción. Se trata de un tema llamado 'Hermano, sol, hermana, luna', que representa la luz. Tatiana Arús enseña en el vídeo principal de esta noticia el emotivo momento: "Para ella va a ser un día inolvidable".

Por otro lado, Alba Sánchez destaca que el papa también ha recibido un regalo de España. "Seguramente no sea tan bonito como este, pero un sacerdote de una localidad cercana a León le ha llevado una fotografía de una señal que indica que León está a 14 kilómetros, en homenaje a que el papa se llama León XIV". Tatiana Arús destaca que, a este paso, "el papa va a poder montar un museo si va a tantos objetos por semana".

