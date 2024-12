Laura Matamoros, sobre Antonio Revilla e Hiba Abouk: "Año nuevo, vida nueva"

"Que vengan felices, morenos, más enamorados... qué más me da", responde Laura Matamoros tras le viaje a Maldivas de su expareja, Antonio Revilla, e Hiba Abouk.

Laura Matamoros ha roto su silencio sobre la relación de su expareja,Antonio Revilla, y la actriz Hiba Abouk. "¿Está siendo justo contigo?", pregunta la reportera a la influencer, que contesta tajante en el vídeo principal de esta noticia: "¿Justo conmigo?, él tiene que ser justo con él mismo, no conmigo, a mí no me debe nada".

Además, preguntada sobre las fotografías confirmando su relación en Maldivas, la hija de Laura Matamoros destaca: "Pues mira, año nuevo, vida nueva. Yo lo empiezo ya, el resto me da igual. Que vengan felices, morenos, más enamorados... qué más me da".

Por su parte, Alfonso Arús reflexiona en el plató de Aruser@s sobre la pareja, a la que ha bautizado como "los intensitos": "No sería de extrañar que ya volvieran separados también. Muchos matrimonios en la luna de miel vuelven casaos porque no les queda más remedio".