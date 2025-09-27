Ahora

Despiden a un trabajador de tráfico y se venga cambiando los carteles: "Si tomaste alcohol, la próxima invita"

Un empleado de señalización de tráfico se toma la justicia por su mano tras ser despedido y cambia las frases de los carteles luminosos. "Anda despacio que no eres Colapinto", advierte el hombre entre risas.

Despiden a un trabajador de tráfico y se venga dejando mensajes en los carteles: "Si tomaste alcohol, la próxima invita"

Alfonso Arús muestra en el plató un divertido 'eing' que también podría entrar en la sección de los 'super olé'.

Como vemos en el vídeo sobre esas líneas, un hombre que trabaja en señalización de tráfico, colocando los rótulos de advertencia que vemos en la carretera, ha sido despedido y no se le ha ocurrido mejor idea que hacer una última 'jugarreta' antes de decir adiós a su empleo.

"Anda despacio que no eres Colapinto", "si tomaste alcohol, la próxima invita" o "te manda saludos Tito" son algunas de las frases que podemos leer.

Desde el plató de Aruser@s, los colaboradores estallan de la risa al ver el viral.

