Terelu Campos estrena su obra de teatro en Madrid arropada por Alejandra Rubio y Carlo Costanzia

Terelu Rubio ha estrenado 'Santa Lola', su obra de teatro rodeada de su familia. Alejandra Rubio con Carlo Costanzia y José María Almoguera con María 'La jerezana', se encontraban entre las butacas.

Terelu Campos ha estrenado su obra de teatro, 'Santa Lola', en Madrid con el apoyo de su familia. "Veíamos a Alejandra Rubio con su hijo, cosa que nos ha sorprendido", destaca Tatiana Arús, que explica que también se encontraba su pareja, Carlo Costanzia, hijo de Mar Flores y yerno de Terelu.

Además, junto a la pareja también estaba su sobrino, José María Almoguera, hijo de Carmen Borrego, junto a su novia, María 'La jerezana', a la que conoció en un concurso de televisión. "La obra ha sido en el Teatro Calderón, un teatro muy grande, de dimensiones considerables", detalla la colaboradora de Aruser@s.

Terelu Campos, sobre si escribiría sus memorias como Mar Flores

Hace unos meses, Terelu Campos celebró su cumpleaños en una fiesta en un conocido restaurante del centro de Madrid, donde posó con su hija, Alejandra Rubio, su yerno, Carlo Costanzia, y el padre de este, Carlo. Sin embargo, la madre de Carlo, Mar Flores, no estaba invitada.

Además, preguntada sobre su relación actual con Mar Flores, la hija de María Teresa Campos afirmó que no iba a hablar de la modelo. Además, sobre si tenía pensado escribir unas memorias como Mar Flores, Terelu Campos respondió: "A lo mejor algún día hago un libro, ya no de mis memorias, a lo mejor lo hago sobre los hombres".

