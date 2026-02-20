Diego Matamoros afirma que Carlo Costanzia fue "de forma agresiva" a casa de su hermana Laura: "Debería haber dormido en el calabozo"

"Mi hermana Laura debería haber denunciado a Carlo Costanzia y este debería haber dormido en el calabozo", afirma Diego Matamoros en este vídeo tras denunciar que su primo se presentó de "forma amenazante" en casa de su hermana.

Diego Matamoros ha cargado contra su primo Carlo Costanzia en un vídeo que ha publicado en sus redes sociales. "Mi hermana Laura el otro día en televisión hizo unos comentarios sobre la vida de Carlo y a él no le sentaron bien", explica el hijo de Kiko Matamoros, que afirma que Carlo se presentó en casa de Laura Matamoros "de forma amenazante y agresiva".

"Yo le he recomendado a mi hermana que debería haber denunciado a Carlo y que este durmiera en un calabozo", asegura Diego Matamoros, que destaca que es "un matón de tres al cuarto".

Tras escucharle, Alfonso Arús destaca que "las versiones no tienen nada que ver" mientras que Angie Cárdenas explica que Carlo está muy molesto con el vídeo de Diego ya que en él Matamoros ha mencionado al 016, número de las víctimas de violencia machista.

