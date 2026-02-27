Alfonso Arús reacciona a los jóvenes que han gastado el bono cultural del Gobierno en copas: "¿En qué mundo viven?"

El Ministerio de Cultura suspende de forma provisional a un local nocturno del programa tras hacerse viral un vídeo en redes donde varios jóvenes utilizan el Bono Cultural Joven para pagar un reservado.

Lo que era para museos, teatro o cine ha terminado en la pista de baile: un grupo de jóvenes utiliza el Bono Cultural Joven, la ayuda de 400 euros que concede el Gobierno al cumplir los 18 años, para acceder a un reservado en una discoteca que, además, podría incluir copas.

"No sé si ponerlo en esta sección de 'No te imaginas' porque, lamentablemente, sí que me lo imaginaba", ríe Alfonso Arús en Aruser@s. Esta noticia se ha hecho viral por un vídeo en el que se muestra cómo los jóvenes transforman el bono en consumiciones de bar. "El vídeo explica cómo invertirlo en botellas o entradas de discoteca", comenta Alba Sánchez.

El Ministerio de Cultura ya ha advertido que "si detectan estos casos se considerará fraude y se obligará a devolver el dinero, pudiendo incluso sancionar a los locales", añade la tertuliana. Desde el plató, Angie Cárdenas recuerda: "Antes ir a misa era ir al bar". Mientras, Alba Gutiérrez propone con humor: "Deberían ser bonos canjeables y no dinero".