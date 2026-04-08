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Karol G posa para 'Playboy' mientras se prepara para ser la primera artista latina en encabezar Coachella

Karol G se va a convertir en la primera artista latina en encabezar un cartel de Coachella, donde actuarán este año otros artistas como Justin Bieber y Sabrina Carpenter.

Karol G posa para Playboy mientras se prepara para ser la primera artista latina en encabezar Coachella

Tatiana Arús enseña en el vídeo principal de esta noticia los primeros camiones del equipo de Karol G llegando a California para montar la escenografía de su concierto en Coachella. "Se va a celebrar el 12 y el 19 de abril", explica Tatiana Arús, que destaca que Karol G "será la primera artista latina que por primera vez en el mundo encabece la lista de cartel del festival". Además, Coachella también tendrá otras caras conocidas como Justin Bieber y Sabrina Carpenter.

Por otro lado, Karol G ha posado para la nueva portada de 'Playboy'. "Ha sorprendido porque es la primera vez que posa para una portada de este estilo", destaca la colaboradora de Aruser@s, que enseña en el vídeo que hay sobre estas imágenes "cómo luce muy sensual".

Además, la artista ha confirmado que ha puesto punto y final a su relación con Feid. "Dice que ha sido un año convulso, pero que seguro que traerá también buenos momentos", afirma Tatiana Arús.

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