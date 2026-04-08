Karol G posa para 'Playboy' mientras se prepara para ser la primera artista latina en encabezar Coachella

Karol G se va a convertir en la primera artista latina en encabezar un cartel de Coachella, donde actuarán este año otros artistas como Justin Bieber y Sabrina Carpenter.

Tatiana Arús enseña en el vídeo principal de esta noticia los primeros camiones del equipo de Karol G llegando a California para montar la escenografía de su concierto en Coachella. "Se va a celebrar el 12 y el 19 de abril", explica Tatiana Arús, que destaca que Karol G "será la primera artista latina que por primera vez en el mundo encabece la lista de cartel del festival". Además, Coachella también tendrá otras caras conocidas como Justin Bieber y Sabrina Carpenter.

Por otro lado, Karol G ha posado para la nueva portada de 'Playboy'. "Ha sorprendido porque es la primera vez que posa para una portada de este estilo", destaca la colaboradora de Aruser@s, que enseña en el vídeo que hay sobre estas imágenes "cómo luce muy sensual".

Además, la artista ha confirmado que ha puesto punto y final a su relación con Feid. "Dice que ha sido un año convulso, pero que seguro que traerá también buenos momentos", afirma Tatiana Arús.

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