Los Aruser@s reaccionan a una de las pizzas más extravagantes y caras del momento: cuesta 50 euros, lleva caviar y oro

Una pizzería de Filadelfia se ha hecho viral por vender una de las porciones de pizza más caras y extravagantes del mundo: cuesta 50 euros y lleva caviar, oro y quesos italianos.

Una pizzería de Filadelfia ha revolucionado las redes sociales con una de las porciones de pizza más extravagantes del mundo. Según explica Alba Sánchez en Aruser@s, cada ración cuesta 50 euros y su elevado precio se debe a una combinación de ingredientes de auténtico lujo.

La pizza lleva una mezcla de quesos importados de Italia, albahaca fresca, una onza de caviar prémium y pepitas de oro. Además, se sirve en un plato dorado acompañado de una cuchara de nácar que el cliente puede llevarse a casa. "Si te ponen el plato blanco son cinco euros menos?", comenta Angie Cárdenas entre risas, mientras Alfonso Arús aprovecha para comparar el precio con otro fenómeno viral gastronómico: "O la pizza es muy barata o la tortilla de patatas es muy cara, la de los 2.100 de Ibai".