Kanye West afirma que nunca quiso hijos con Kim Kardashian: "Esta mujer blanca tiene el control de estos niños negros"

Kanye West ha confesado que nunca ha querido tener hijos con Kim Kardashian durante una entrevista en la que se ha vestido del Ku Klux Klan. "No quería tener hijos con esta persona después de los dos primeros meses de estar con ella", asegura el rapero, que afirma que no tiene derecho "sobre el nombre ni la imagen".

"Mis hijos son celebridades y yo no tengo ni voz ni voto", insiste Kanye West, que confiesa en el vídeo: "Esta mujer blanca y esta familia blanca tienen el control de estos niños negros altamente influyentes". Alfonso Arús no da crédito al escucharle y ver, encima, que habla en tercera persona de sí mismo: "Pero, ¿este hombre no está muy mal de lo suyo?". "Es un provocador", afirma Alba Gutiérrez en el plató de Aruser@s, donde Alfonso Arús asegura que al rapero le gusta generar polémica "porque la gente le hace caso": "Si no le hiciéramos caso...".