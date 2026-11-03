Se jubila a los 83 años tras llevar trabajando de azafata desde los 20 años en American Airlines

Hay a quien le da miedo volar, pero también, quien lleva 63 años haciéndolo sin parar. Es el caso de Carol, la azafata de American Airlines que acaba de jubilarse y que lleva desde los 20 años viajando de un país a otro.

"Le gustaba su trabajo, ¿eh?", comenta David Broc en Aruser@s al conocer la historia de Carol, la azafata de American Airlines que acaba de jubilarse a los 83 años. Según cuenta Alfonso Arús en el programa de laSexta, la mujer llevaba desde los 20 años volando con la misma compañía.

Sus compañeros le han preparado una despedida a su altura con una pancarta gigante deseándole todo lo mejor en su retiro. "A mí me da pena, porque para que una persona de su edad siga volando... imagínate por qué lo hace. Seguramente tendrá necesidad", comenta Elena Godessart.

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