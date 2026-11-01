Fernando Romay denuncia que no puede cobrar el 100 % de lo que correspondería en su jubilación: "Mis compañeros cobran la paga de 600 euros"

El exbaloncestista, uno de los deportistas más mediáticos de nuestro país, explica en Salvados que los años en los que compitió como amateur no cotizó a la Seguridad Social y que todavía le faltan cuatro años para cobrar el 100 %.

Fernando Romay fue uno de los integrantes de la selección española de baloncesto que alcanzó la final de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984. Sin embargo, los años que dedicó al deporte de élite no se reflejan en absoluto en su vida laboral. En un encuentro en Salvados con las también exolímpicas Almudena Cid y Lola Fernández Ochoa (hermana de la fallecida Blanca Fernández Ochoa), explica a Gonzo su situación.

Romay tiene 66 años. "No los aparento", bromea, haciendo gala de su habitual sentido del humor. Pero su semblante y su tono cambian cuando habla de su jubilación: "Me puedo jubilar, pero no puedo cobrar, en mi caso, el 100 % de lo que me correspondería". El motivo es que le faltan cuatro años de cotización. A él, que es uno de los deportistas más mediáticos de España.

Romay explica que el Real Madrid no cotizaba por él durante buena parte de su carrera porque hacerlo habría tenido consecuencias sobre su condición de deportista amateur. "Si cotizaba por mí, me declaraban profesional y no podía ir ni a los Juegos Olímpicos, ni a los europeos, ni con la Selección", relata.

La situación cambió después de los Juegos de Barcelona 1992 y de la participación del Dream Team de la NBA. Con la eliminación de las restricciones al profesionalismo en los Juegos Olímpicos, los jugadores pudieron empezar a cotizar. "Y por eso en el 93 todos entramos a formar parte de la Seguridad Social", explica.

La falta de cobertura también tuvo consecuencias en su vida personal. Romay recuerda el problema médico que sufrió una de sus hijas cuando era pequeña. Era alérgica a los hongos y las setas y, después de recibir penicilina, tuvo una reacción muy grave. La llevó a Urgencias del Hospital La Paz y tuvo que asumir el coste de la atención. "300.000 pelas de entonces que tuve que pagar, por la incubadora, por todo el tratamiento que le hicieron, porque yo no tenía Seguridad Social", cuenta.

Lola le recuerda que, al menos él, pudo hacer frente a ese gasto. "Cualquier otro deportista no ganaba nada", señala. "Un lanzador de jabalina, un nadador, una gimnasta, un esquiador, es que no ganaban nada, no se ganaba dinero", insiste Fernández Ochoa.

El exjugador también habla en otro momento de la conversación de la situación de otros deportistas de su generación. Recuerda a compañeros de la selección de baloncesto de Los Ángeles 1984, entre ellos Corbalán, Llorente, Solozábal, Margall, Epi, Fernando Arcega, Beirán, Andrés Jiménez, Juan de la Cruz y Fernando Martín. Cuando Gonzo le pregunta si algunos de ellos afrontan problemas similares, responde: "Sí, y no solo uno, ni dos"

Gonzo recuerda especialmente el caso de Juan de la Cruz, que llegó a decir: "Ahora tengo que suplicar por una pensión". Y otra de sus frases también le llamó la atención: "Me dan ganas de devolver la medalla de plata".

"Es que hay gente que está cobrando la mínima. A mí me vienen compañeros míos, muchos años en Primera División que me dicen: 'Fernando, es que mis amigos de mi edad, que ya están jubilados, ayudan a sus hijos y en mi caso son mis hijos los que me tienen que ayudar a mí, porque estoy cobrando la de 600 o 700 pavos", asegura.

El testimonio del exbaloncestista se suma a los de Almudena Cid y otros exolímpicos que participan en el programa para reclamar que el tiempo dedicado al deporte de élite se tenga en cuenta en la vida laboral. La reivindicación busca que quienes representaron a España durante años no lleguen a la jubilación con lagunas de cotización derivadas de un sistema que los consideraba amateurs.

Almudena Cid puso en marcha esta iniciativa que busca que se reconozcan los años en el que los deportistas han estado en activo en la Seguridad Social y que coticen para la jubilación. Una lucha que está lejos de terminar.

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