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El cortante 'zasca' de una señora sobre la izquierda y la derecha: "Unos roban con una mano y otros con la otra"

Alfonso Arús ha rescatado en la sección de 'zascas' de Aruser@s un vídeo viral en el que una mujer resume, con una contundente frase, las diferencias entre votar a la izquierda y a la derecha.

El cortante 'zasca' de una señora sobre la izquierda y la derecha: "Unos roban con una mano y otros con la otra"

Alfonso Arús ha recuperado para la sección de 'zascas' el cómico momento protagonizado por una mujer en un vídeo de la creadora de contenido '@mirlotv', que ha salido a la calle para preguntar a los ciudadanos cuál es la diferencia entre votar a la izquierda y votar a la derecha.

Una de las mujeres entrevistadas no se ha andado con rodeos y ha respondido con una frase que ha desatado las risas en el plató de Aruser@s: "Unos roban con la mano izquierda y otros con la derecha".

Una reflexión tan breve como contundente que no ha pasado desapercibida para Alfonso Arús. "Filosofía pura", ha comentado el presentador.

*Vuelve a ver el programa de hoy de Aruser@s en atresplayer.

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