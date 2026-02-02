Un joven alerta sobre un truco para saber si el agua embotellada ha sido rellenada: "Terminé cuatro días ingresado"

Tras sufrir una grave intoxicación que lo llevó al hospital durante cuatro días, un joven explica el sencillo gesto que recomienda hacer antes de abrir una botella de agua en algunos países.

Un creador de contenido ha desvelado un truco para saber si debemos comprar agua embotellada en ciertos países. El joven, que se encuentra de vacaciones, asegura que compró una botella de agua que pensaba que estaba cerrada y terminó ingresado cuatro días en el hospital.

El chico, desde Bali, explica la prueba que hay que hacer antes de abrir una botella. "En estos países hay mafias que recogen botellas abiertas que están en buen estado y tienen técnicas para rellenarlas con agua que no es potable, haciendo que parezcan nuevas y colocándoles un tapón nuevo", expresa el joven.

Para ello, lo que se debe hacer es aplastar la botella al máximo. Si llega un punto en el que no se puede aplastar más es porque “aún conserva el vacío original”. “Si veis que poco a poco se sigue aplastando, hay que dejar esa botella de lado”, asegura.

