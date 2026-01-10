Un psicólogo alerta sobre el peligro de los contenidos de los creadores de 'La Casa de los Gemelos': "Se normaliza el abuso de sustancias"

Francisco Rivera alerta de que estos contenidos "tienen muchas más consecuencias de las que en un principio podríamos pensar". "Hace que seamos más irritables, que estemos con más ansiedad, más acelerados y que durmamos peor", señala.

Francisco Rivera, psicólogo, critica en Equipo de Investigación que los formatos que crean 'Los Gemelos' "abordan el tema de la salud mental como algo liviano". Además, Rivera advierte de que "el principal peligro de este tipo de contenidos es la normalización del abuso de sustancias y del uso de una terminología que no es correcta",

Además, Rivera señala que "aunque parezca entretenimiento" estos contenidos "sobrecargan el sistema emocional de las personas". "Hace que seamos más irritables, que estemos con más ansiedad, más acelerados, que durmamos peor y tengamos menos capacidad de atención. Es decir, tiene muchas más consecuencias de las que en un principio podríamos pensar", alerta.

