José Elías, empresario multimillonario: "Si mis hijos sacan más de un 7, me cabreo"

"Si mis hijos sacan más de un 7 en el colegio, me cabreo. Y no, no es ninguna broma", asegura José Elías en su cuenta de X (antes Twitter). Sus declaraciones son recogidas por Alfonso Arús en Aruser@s en la sección de los 'zascas' y en ellas critica el sistema educativo de nuestro país.

El multimillonario empresario, propietario de la cadena de supermercados 'La Sirena', asegura que para él, "una nota por encima del 7 es una señal" de que sus hijos "han perdido el tiempo". "Un tiempo valiosísimo que podrían haber dedicado a jugar, a relacionarse, a desarrollar el sentido común", añade.

"Mi padre a mí no me decía eso", lamenta David Broc, uno de los colaboradores del programa de laSexta. Su hermano, Òscar Broc, cree que se trata de "una opinión un poco radical": "Realmente, significa que tu hijo se esfuerza en los estudios y que lo está haciendo bien. Se pierde muchas cosas, pero tampoco es para tanto".

María Moya apunta a que la crítica de Elías se centra, sobre todo, en la forma de enseñar, basada siempre en la memorización de conceptos que al poco tiempo, los niños olvidan con facilidad.