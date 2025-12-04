Ahora
Alfonso Arús bromea con su "método infalible" para que te traigan la cuenta mientras Aruser@s desmiente el bulo del 'sinpa legal'

Alfonso Arús, al mito de la 'nueva ley' que permite no pagar en un restaurante: "Levántate y ya verás cómo te siguen"

El equipo de Aruser@s aborda el famoso bulo que circula en redes sobre una supuesta ley que permitiría abandonar un local sin pagar si el camarero no trae la cuenta tras pedirla tres veces.

En Aruser@s han puesto el foco en uno de los bulos más extendidos de las últimas semanas: la falsa existencia de una ley que permitiría irse de un establecimiento sin pagar si la cuenta no llega tras solicitarla tres veces.

"Esto es una fake new. Si te marchas estás haciendo un 'sinpa', de toda la vida. Si la cuantía supera los 400 euros puede acarrear prisión; si es menor, se sanciona con multa. Lo que tienes que hacer es ir a la barra y pagar", expone el creador de contenido '@lawtips' en el viral.

Desde el plató, la reacción es clara: a los restaurantes no les gusta que un cliente se levante de la mesa. Por ello, Alfonso Arús, entre risas, expone su "método infalible": "Lo que tienes que hacer es ir a la puerta y ya verás cómo te siguen".

Alba Sánchez por su parte confiesa una experiencia personal asegurando que solo ha hecho un 'sinpa' en su vida: "Pedí la cuenta varias veces, me levanté, fui a la caja para pagar, pasaron de mí y me fui".

