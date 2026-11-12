Jennifer Lopez presenta su nuevo tema 'Proof of Love' con un "playback como una catedral": "Suena como el culo"

"Hay que echarle imaginación porque suena como el culo", destaca Alfonso Arús tras ver este vídeo en el que Jennifer Lopez presenta su nuevo tema, 'Proof of Love'.

Jennifer Lopez ha aparecido para actuar en la exclusiva fiesta Bilt Town Square en The Met en Nueva York. Allí, la artista, que ha lucido como si fuera una auténtica diva de los años 50, ha presentado un nuevo tema, 'Proof of Love'.

"Hay que echarle imaginación porque suena como el culo", destaca Alfonso Arús al ver las imágenes en el plató de Aruser@s, donde Tatiana Arús explica que "estaba haciendo un playback como una casa". "Pues peor, porque si suena así y era playback...", responde, por su lado, Angie Cárdenas.

Por último, Tatiana Arús explica que la cantante ha dicho que "ha compuesto la canción por el síndrome del nido vacío después de que sus hijos se fueran a la universidad".

*Vuelve a ver el programa de hoy de Aruser@s en atresplayer.

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