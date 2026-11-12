Ahora

Viral

Jennifer Lopez presenta su nuevo tema 'Proof of Love' con un "playback como una catedral": "Suena como el culo"

"Hay que echarle imaginación porque suena como el culo", destaca Alfonso Arús tras ver este vídeo en el que Jennifer Lopez presenta su nuevo tema, 'Proof of Love'.

Jennifer Lopez presenta su nuevo tema 'Proof of Love' con un "playback como una catedral": "Suena como el culo"

Jennifer Lopez ha aparecido para actuar en la exclusiva fiesta Bilt Town Square en The Met en Nueva York. Allí, la artista, que ha lucido como si fuera una auténtica diva de los años 50, ha presentado un nuevo tema, 'Proof of Love'.

"Hay que echarle imaginación porque suena como el culo", destaca Alfonso Arús al ver las imágenes en el plató de Aruser@s, donde Tatiana Arús explica que "estaba haciendo un playback como una casa". "Pues peor, porque si suena así y era playback...", responde, por su lado, Angie Cárdenas.

Por último, Tatiana Arús explica que la cantante ha dicho que "ha compuesto la canción por el síndrome del nido vacío después de que sus hijos se fueran a la universidad".

*Vuelve a ver el programa de hoy de Aruser@s en atresplayer.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.

Las 6 de laSexta

  1. Cargas policiales y máxima tensión en Madrid al término de la manifestación por la huelga general
  2. Disturbios en la manifestación por la huelga en Barcelona: varios encapuchados destrozan escaparates y prenden barricadas
  3. Feijóo: "Lo siento por Sánchez, pero el 29 de noviembre no hay huelga y la gente va a votar"
  4. Nvidia ultima el cese de Jensen Huang como consejero delegado tras conocerse una nueva relación extramarital
  5. Los demócratas logran una victoria histórica en Misisipi y amplían mayoría en Senado de EEUU
  6. Marc Giró se niega a hablar en su monólogo de "las revueltas que lo acaparan todo": "Si no eres neofranquista, es difícil votar con ilusión"