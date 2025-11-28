El vídeo del lapsus de Anuel al confundirse de ciudad en su concierto en Barcelona: "¡Buenas noches, Madrid!"

Anuel, ex de Karol G, la ha liado en su concierto en Barcelona y es que además de llegar una hora y cuarto tarde, saludó al público con un "Buenas noches, Madrid". Puedes ver el polémico momento en este vídeo.

"Muy bien Anuel, que en su concierto en Barcelona ha saludado con un magnífico, 'Buenas noches, Madrid'", señala Alfonso Arús, que no da crédito del lapsus del cantante. "Ostras", afirma alucinada Rocío Cano mientras ve el vídeo, en el que el artista cambia rápidamente la ciudad: "Buenas noches, Barcelona".

"Alguien se lo ha debido de chivar por el pinganillo", afirma el presentador de Aruser@s, que reflexiona en el plató: "Pero, ¿qué esperáis de Anuel?". "Cantando sí, pero, primero, puntualidad no, porque siempre llega tarde y cuando llega no sabe a qué ciudad llega", insiste el presentador mientras que Angie Cárdenas asegura que el cantante llegó "una hora y cuarto tarde": "Es vergonzoso, es para que la gente se vaya y pida el dinero de la entrada".

Por su parte, Hans Arús critica a Anuel asegurando que nunca le gustó y que "es de lo peor del género en directo": "Me lo vendieron como cabeza de cartel y es lamentable".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.