Alfonso Arús enseña en el plató de Aruser@s este cómico vídeo protagonizado por Javier Cámara. El actor pregunta a la reportera en directo de qué programa es y cuando la joven le explica que es el de programa de Juan y Medio , Javier Cámara se viene arriba.

"¡Ay, Juan y Medio!", destaca el actor, que afirma que el programa no se ve en Madrid. "Sí se ve, todo es ponerse", explica en directo la reportera a Javier Cámara. "Ah, la madre que me parió", afirma avergonzado el actor en este cómico vídeo, donde no para de cometer divertidos fallos, como preguntarle si sigue entrevistando a niños, algo que hacía en otro programa.

"Es que yo llevo muchos años sin... yo no estoy bien, Juan, yo no estoy bien", afirma el actor tras no parar de 'cagarla' al intentar quedar bien con el presentador.