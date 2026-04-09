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El invento que promete mantener a los gatos lejos de tu ordenador mientras trabajas desde casa

Alfonso Arús muestra en Aruser@s un viral que hará las delicias de los dueños de gatos: un portátil calentito para que tu felino se quede a gusto y te deje trabajar tranquilo.

El invento que promete mantener a los gatos lejos de tu ordenador mientras trabajas desde casa

Muchos espectadores de Aruser@s comentan que mientras teletrabajan o realizan tareas en casa, sus gatos suelen sentarse justo sobre el ordenador o pasearse por la zona de trabajo para captar su atención.

Este comportamiento ha inspirado un nuevo invento: un ordenador de acompañamiento que emite calor, pensado para que los gatos se posen en él en lugar de interferir con tu trabajo.

"Es un invento que va a tener buena acogida", bromea Alfonso Arús, señalando el portátil donde tu felino podrá disfrutar del calorcito mientras tú trabajas.

Sin embargo, Angie Cárdenas matiza la eficacia del invento: "No es tan fácil como lo pintan. La curiosidad del gato puede hacer que se acerque al nuevo aparato, pero al final siempre acabarán molestándote y posándose sobre el nuevo portátil también", aseguró entre risas.

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