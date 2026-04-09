La divertida 'pullita' de Alfonso Arús al alto precio de la compra: "¿No tenéis la sensación de que os han timado?"

Los supermercados españoles quieren eliminar el ticket de papel para apostar por lo digital, pero la medida genera debate: desde la privacidad de los usuarios hasta las dificultades de las personas mayores, sin olvidar el alto precio de la compra.

Los grandes supermercados de España quieren decir adiós al ticket de compra en papel. Las principales plataformas del sector han pedido al Gobierno eliminarlo para reducir el consumo de papel y apostar por formatos digitales.

"Y es que la mayoría de tickets termina a los pocos minutos en la basura", explica Alba Sánchez en el plató de Aruser@s, defendiendo una medida que cada vez parece más cercana.

Sin embargo, la propuesta también ha abierto varios debates. Por un lado, está "la situación de las personas mayores", que pueden tener más dificultades para adaptarse a un ticket digital. Por otro, surge "la preocupación por la privacidad". "Porque significará que muchos supermercados tengan nuestros teléfonos y eso no a todo el mundo le gusta", señala Alba Sánchez. Una preocupación que Angie Cárdenas responde con ironía:"¿Privacidad? Si en la actualidad no tenemos ni una".

Más allá del ticket en papel, otro gran tema es el precio de la compra. Y es que para Alfonso Arús, llenar el carrito se ha convertido en una auténtica sorpresa.

El presentador confesó que cada vez que llega a caja y ve el total del ticket tiene la sensación de que algo no cuadra. "Siempre pienso que la suma no puede ser el resultado final", bromea.

"Siempre es más de lo que esperas", coincide Alba Gutiérrez. Una reflexión a la que Marc Redondo se suma: "Sobre todo cuando haces una compra de muchas cosas de menos de 10 euros".