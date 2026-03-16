La inmobiliaria le enseña un piso de alquiler con sus okupas dentro: "Por lo menos, ellos no te mienten"

Un creador de contenidos cuenta en este vídeo viral del que se hace eco Aruser@s la surrealista historia que vivió con una inmobiliaria y la familia que okupa el piso que él quería alquilar.

El creador de contenidos @germaivann está buscando piso y no le está resultando nada fácil encontrar uno para alquilar. El influencer cuenta en este vídeo viral que recoge Aruser@s la situación surrealista que vivió cuando visitó uno de ellos.

El precio era de 750 euros al mes y en un principio, encajaba en lo que estaba buscando. Pero las cosas empezaron a torcerse cuando la trabajadora de la inmobiliaria le comentó antes de entrar que iba a llamar al timbre.

"Bueno, es que aquí está viviendo gente ahora, que tiene el piso okupado, pero ya hemos negociado con ellos y se van a ir del piso cuando venga alguien a vivir para alquilarlo", le contó.

Cuando llegó al salón se encontró a "un tío sentado comiéndose una pizza Tarradellas", narra. "Me ha encantado ese detalle", comenta Alfonso Arús en el plató del programa de laSexta. "Está muy bien, porque si tú quieres alquilar un piso, los okupas no mienten. Te dicen si el grifo no funciona, si el baño no funciona, si huelen las cañerías...", añade Hans Arús.

"Qué confianza en que los okupas se van a marchar en cuanto se vayan allí a vivir", señala Rocío Cano.

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