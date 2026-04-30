Estas son las tres habilidades que, según un experto en relaciones, aumentan tu atractivo al instante: "Liga más quien toma la iniciativa"

¿Se puede resultar más atractivo sin necesidad de ser especialmente guapo? En Aruser@s, Alfonso Arús muestra el vídeo de un experto en relaciones que desvela "las tres habilidades clave" que marcan la diferencia a la hora de conquistar.

Si quieres aumentar tu atractivo al instante, no te puedes perder el vídeo viral que ha presentado Alfonso Arús en Aruser@s, en el que un experto en relaciones, '@atraccioninterpersonal en redes, revela las tres habilidades fundamentales para conquistar. "Tomad papel y boli", bromean en el plató antes de desgranar las claves.

La primera es la "confianza" y la "capacidad para romper el hielo". "La evidencia científica ha demostrado que liga más quien toma la iniciativa con confianza y sentido del humor que quien simplemente es guapo", explica el experto.

La segunda habilidad es la capacidad de mantener conversaciones fluidas "sin quedarse en blanco". En este punto, el especialista habla de los habituales bloqueos que aparecen al hablar con la persona que te gusta. "Aprender a rebajar la exigencia nos permite ser más nosotros mismos", asegura. Y, por último, el coqueteo. "Aquí es donde la conversación pasa de amistosa a provocativa", desvela el creador de contenido.

En el vídeo principal de esta noticia puedes escuchar la explicación completa y el debate que se ha generado entre los tertulianos, donde Alfonso Arús ha aprovechado el momento para lanzar una divertida 'pullita' a la colaboradora Rocío Cano: "'Pifos', tú no tendrías ningún problema, porque rompes el hielo de entrada, tienes una conversación fluida y eres coqueta".

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