Un dueño de 200 pisos en España: "Me dicen que los convierta en alquiler turístico, he tenido 10 inquiokupas"

Un empresario del sector inmobiliario, propietario de más de 200 viviendas, relató en laSexta Xplica la situación de sus pisos vacios, muchos situados en pequeños municipios de Galicia.

Rubén Zaballos, empresario inmobiliario dueño de más de 200 pisos, explicó en laSexta Xplica que gran parte de sus propiedades provenían de "fondos de inversión buitre" adquiridos hace 12-15 años y que permanecieron cerradas durante mucho tiempo. Sobre las viviendas que había rehabilitado en pequeños municipios, señaló que, aunque eran originalmente residenciales, las convirtió en turísticos "debido a los problemas de impagos" por parte de los inquilinos.

Zaballos admitió que preferiría alquilarlas a largo plazo, pero en localidades pequeñas solo hay demanda en verano: "Con julio, agosto y septiembre no compensa con lo que puedes ganar alquilándolos todo el año".

En municipios de menos de 10.000 habitantes, posee unos 90-100 pisos y ha tenido "unos 10 casos de impagos, de inquiokupas". Además, destacó que sus empleados le aconsejaron destinar los pisos al alquiler turístico porque resulta "todo más cómodo" que lidiar con inquilinos problemáticos: "La gente que tengo contratada me han dicho que no alquile más a gente así porque al final es un problema para ellos: tienen que estar pendiente de si pagan, si no...; así que al final, me han dicho que lo dedique a turístico que es todo más cómodo".

*Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de laSexta Xplica.

