El inesperado 'zasca' de un espectador a Ramón García tras la llamada del jamón: "Tócame los cojones"

Ramón García llama a un espectador con la intención de sorprenderle con un regalo, pero recibe una respuesta que no esperaba ni él ni su compañera Gloria Santoro.

Si hay algo que nunca falla en los 'zascas' de Aruser@s son las respuestas que reciben las llamadas de Ramón García en su programa, porque ni siquiera la promesa de un buen jamón garantiza que todo vaya a salir como estaba previsto.

Alfonso Arús recupera el cómico momento en el que Ramontxu telefonea a un espectador y se presenta con toda la solemnidad: "Soy Ramón García y le presento a mi compañera, Gloria Santoro". Pero la respuesta al otro lado del teléfono no puede ser más inesperada: "Tócame los cojones ahora".