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El inesperado 'zasca' de un espectador a Ramón García tras la llamada del jamón: "Tócame los cojones"

Ramón García llama a un espectador con la intención de sorprenderle con un regalo, pero recibe una respuesta que no esperaba ni él ni su compañera Gloria Santoro.

El inesperado 'zasca' de un espectador a Ramón García tras llamar para regalar un jamón: "Tócame los cojones"

Si hay algo que nunca falla en los 'zascas' de Aruser@s son las respuestas que reciben las llamadas de Ramón García en su programa, porque ni siquiera la promesa de un buen jamón garantiza que todo vaya a salir como estaba previsto.

Alfonso Arús recupera el cómico momento en el que Ramontxu telefonea a un espectador y se presenta con toda la solemnidad: "Soy Ramón García y le presento a mi compañera, Gloria Santoro". Pero la respuesta al otro lado del teléfono no puede ser más inesperada: "Tócame los cojones ahora".

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