Alfonso Arús, tras ver a Brad Pitt en el festival de San Sebastián: "Está joven, ha ido al doctor turco"

Brad Pitt ha llegado al festival de San Sebastián para presentar su nueva película y lo ha hecho con un look muy casual, que incluye una gorra hacia atrás. Alfonso Arús cree que el actor está "joven"...

'En el corazón de la bestia', la nueva película de Brad Pitt, no se va a presentar hasta el próximo miércoles, pero el actor ha llegado durante el fin de semana al festival de cine de San Sebastián, quizá para aprovechar el tiempo en la ciudad y disfrutar de su gastronomía, apunta Tatiana Arús en Aruser@s.

"Se mostró muy cercano con su público. Estuvo hasta 20 minutos haciéndose fotos y saludando", comenta la tertuliana del programa de laSexta, quien también tiene palabras para su 'outfit' "casual", con la gorra del revés.

"Está joven, ¿eh?", se soprende Alfonso Arús al verle. "Yo creo que ha ido al doctor este turco", añade el presentador.

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