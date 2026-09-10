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El 'zasca' de Ramón García a unas espectadoras de su programa: "Van a ser las sordas"

Ir de público al programa de Ramón García significa merendar, pero también estar muy atento a los 'dardazos' del presentador.

El 'zasca' de Ramón García a unas espectadoras de su programa: "Van a ser las sordas"

"Querido público, en pie, por favor. Que ha venido desde Torrijos, en Toledo", comienza diciendo Ramón García mientras pide a unas espectadoras que se levanten.

Sin embargo, al comprobar que algunas siguen sentadas, el presentador no tarda en lanzarles un dardo: "¡Desde la esquina, que las veo sentadas! ¡Van a ser las sordas que veo, que no se enteran de nada!", bromea.

Un momento que Aruser@s ha recuperado en sus 'zascas' y que ha provocado los comentarios de los colaboradores, que destacan que tanto con Ramón García como con Juan y Medio hay que estar muy atento para no perderse ninguno de sus comentarios.

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