Gloria Santoro, a Ramón García tras su monólogo contra Halloween: "A los niños tú les darías dos hostias, pero hay que dar caramelos"

Odia Halloween

El pasado viernes, Ramón García intentaba mentalizarse para la noche de Halloween que le esperaba con los niños tocando al timbre cada dos por tres. Gloria Santoro le da un 'zasca' antológico a su compañero y Aruser@s se hace eco de este momentazo televisivo.

"Noche de Halloween, para el que le guste celebrarlo", comienza diciendo Ramón García en este fragmento de su programa 'En compañía' de Castilla-La Mancha TV que recoge Aruser@s en su sección de los 'zascas'.

Pero el autor de la frase lapidaria no va a ser él, por mucho que refunfuñe acerca de cuánto odia esta festividad de origen estadounidense. "Ya habrá niños por ahí dando por saco. 'Truco o trato, trico traco, truco trico, tal'. Que no me llames más a la puerta", comienza con su retahíla.

Su compañera Gloria Santoro lo interrumpe: "Lástima que no vivas aquí, porque iba a ir a tu timbre a llamar 'meeeh', 'meeeh'", le dice entre risas. "¿Y qué hay que darle a los niños ahora?", se pregunta el presentador.

Y sí, aquí llega ya por fin el 'zasca' definitivo. "Pues tú les darías dos hostias, pero hay que dar caramelos", le suelta Santoro.

