La diputada ceutí atacada por manifestantes en Ceuta: "Pensé que no saldríamos de allí. Venían a lincharnos. Eran mis vecinos"

Los detalles Julia Ferreras, diputada de Ceuta Ya en la Asamblea ceutí, reconoce haber sentido "miedo" por el episodio ocurrido el domingo, cuando su coche fue atacado por decenas de personas que se concentraron coincidiendo con la supuesta llegada del colectivo 'Negu Gorriak/Derecho a Techo'.

El domingo, en Ceuta, el coche de la diputada de Ceuta Ya, Julia Ferreras, fue atacado por manifestantes cerca del puerto, quienes lanzaron huevos y piedras, obligando al vehículo a retirarse escoltado por la Policía. Ferreras expresó en la 'Cadena SER' que sintió "muchísimo miedo" y reconoció a varios agresores como sus vecinos. Aunque considera legítimo el miedo de la población, critica a la derecha por instrumentalizar la crisis durante 50 días. Pide a las autoridades que no aviven tensiones. Su colega, Mohamed Mustafa Ahmed, informó que Ferreras ha denunciado los hechos ante la Policía y que su coche quedó destrozado.

El domingo se vivió un episodio especialmente tenso en Ceuta cuando el coche en el que viajaba la diputada de Ceuta Ya en la Asamblea ceutí Julia Ferreras fue atacado por manifestantes, unos altercados en los que varios de los presentes han lanzado huevos y piedras contra el vehículo, que tuvo que abandonar el entorno del puerto escoltado por la Policía.

"Muchísimo miedo, pensé que no saldríamos de allí. Venían a lincharnos", asegura la diputada en una entrevista en la 'Cadena SER', donde ha explicado que pudo identificar a muchas de las caras que protagonizaron la agresión: "Eran mis vecinos".

Para la diputada, el miedo de la población ceutí es "legítimo", aunque cree que la derecha "lleva 50 días instrumentalizando" la crisis. "No podemos linchar a nadie porque piense diferente", opina.

"Eso es responsabilidad de los que nos gobiernan. La derecha está alentando esto", añade, pidiendo a las autoridades que "dejen de echar gasolina al fuego". "Los inmigrantes se irán, conforme a la ley, pero aquí nos quedamos los ceutíes, y es una ciudad muy pequeña", recuerda.

El también diputado de la Asamblea de Ceuta Mohamed Mustafa Ahmed ha informado a través de su perfil en Instagram que su compañera Ferreras ha denunciado lo ocurrido ante la Policía.

"Su coche está destrozado. Al pasar por el puerto, los manifestantes la han emprendido a golpes contra el vehículo, lanzándoles de todo tanto a ella como a las dos personas que la acompañaban", ha explicado, al tiempo que ha aclarado que "nada tienen que ver con los activistas que llegaban hoy".

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