Ovación cerrada al equipo de 'La bola negra' tras su presentación en el Festival de San Sebastián

Javier Calvo y Javier Ambrossi posan junto a Penélope Cruz en el Festival de Cine de San Sebastián, donde presentan su película 'La bola negra'

Los detalles El largometraje dirigido por Javier Calvo y Javier Ambrossi (Los Javis) recibió el premio del público en el Festival de Cine de Toronto, una de las grandes citas de la cinematografía mundial.

'La bola negra', dirigida por Javier Calvo y Javier Ambrossi, fue ovacionada en el Festival de San Sebastián, al igual que en Cannes. La película, que se estrena el 25 de septiembre, ha sido aclamada por su mensaje y su conexión con el público. Atresmedia ha participado en este largometraje, que recibió el premio del público en el Festival de Cine de Toronto. Los directores agradecieron este reconocimiento, destacando el filme como una "carta de amor al arte y la comunidad LGTBIQ+". Con un elenco destacado, 'La bola negra' representará a España en los Oscar 2027.

La presentación de 'La bola negra' en el Festival de San Sebastián acabó con una ovación cerrada para el equipo del largometraje, que llegará a los cines este viernes, 25 de septiembre. Como ya pasó en el Festival de Cannes, el público ha regalado una larga ovación a los integrantes del filme, encabezados por los directores del filme, Javier Calvo y Javier Ambrossi (Los Javis).

'La bola negra', película en la que ha participado Atresmedia, recibió este domingo el premio del público en el Festival de Cine de Toronto (TIFF), una de las citas imprescindibles de la cinematografía mundial.

El filme ha sido el favorito de los espectadores en la 51 edición del festival canadiense, un premio que Calvo y Ambrossi han agradecido a través de un vídeo remitido al organizador, debido a su presencia en el Festival de San Sebastián.

"Gracias a la audiencia del TIFF por abrazar nuestra película y darnos el premio. Estamos sin palabras, estamos emocionados, estamos honrados", ha expresado Calvo, quien ha descrito 'La bola negra' como "una carta de amor al arte, al cine y la poesía", también para "todas aquellas vidas e historias de amor inacabadas de la comunidad LGTBIQ+".

Por su parte, Ambrossi ha agradecido que la audiencia haya sido capaz de conectar con la película, que traslada un "importante mensaje": "Eso significa muchísimo para nosotros".

La película, que toma su título de una obra inacabada de Federico García Lorca, cuenta con un reparto encabezado por Guitarricadelafuente (que debuta como actor), Miguel Bernardeau, Carlos González, Milo Quifes, Lola Dueñas, Penélope Cruz y Glen Close.

Su estreno en las salas de cines será el próximo viernes 25 de septiembre, tras ser una de las grandes triunfadoras del pasado Festival de Cannes, donde lograron el Premio a la Mejor Dirección.

Además, ha sido elegida para representar a España en la categoría de mejor película internacional en los premios Oscar de la Academia de Hollywood, que se celebrará el 14 de marzo de 2027 en el Teatro Dolby de Los Ángeles (EEUU).

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