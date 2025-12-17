Un humorista, sobre el compañero de trabajo que te ofrece "una cervecita" al salir del curro: "Odia a su familia o te quiere endiñar"

El cómico Pedro Ángel Roca reflexiona en este fragmento de monólogo que rescata Aruser@s acerca de las cenas de empresa de Navidad y los compañeros de trabajo.

Las cenas de empresa de Navidad las carga el diablo y eso es algo que sabe bien Pedro Ángel Roca. En su monólogo, el cómico habla sobre este tema, como podemos ver en este vídeo que recoge Aruser@s para su sección de los 'zascas'.

El humorista nos da un consejo para no cagarla en estas situaciones: "No vayáis". "Es el día en el que te juntas con las personas que más odias del planeta Tierra: tus compañeros de trabajo", dice entre risas. "¿Qué necesidad tienes tú de ver al jefe de Recursos Humanos bailando 'La Morocha' con la corbata en la frente?", se pregunta.

Según el cómico, no es necesario llevarse bien con los compañeros de trabajo. Es más, cree que deberíamos sospechar de aquellos que nos proponen ir a tomar "una cervecita" después del curro: "Odia a su familia y está restrasando la llegada a casa o te quiere endiñar".

En el plató del programa de laSexta, hay más de un colaborador que opina que no le falta razón.

