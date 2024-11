El dueño del restaurante Augusto ha revelado a la televisión 'La 8 Soria' una anécdota vivida con la reina Letizia. "Los reyes vinieron a inaugurar unas cosas y cuando bajaron al Ayuntamiento yo estaba con una torre de torreznos", recuerda el hostelero, que afirma que su sorpresa fue cuando la reina se acercó a él: "Me dijo, 'quiero este y este' porque los veía muy buenos y tenían que ser una maravilla".

"Me dejó sorprendido y le dije que no se preocupara porque le íbamos a dar unos cuantos para que se los llevara", explica el hostelero, que afirma que la reina Letizia le dijo que a sus hijas les gustaban mucho. Tras escucharle, Tatiana Arús recuerda que hace poco el propio rey Felipe volvió a Soria: "Paró para coger unos torreznos y su primera parada fue ahí, pero como estaban cerrados, me imagino que por vacaciones, acabó disfrutándolos en otro sitio".